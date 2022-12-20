Агент Дзаньоло дал комментарий по переговорам с «Ромой»

Полузащитник Николо Дзаньоло ведет переговоры с «Ромой» о подписании нового трудового соглашения. Об этом в беседе с журналистом Gazzetta dello Sport поведал его агент Клаудио Вигорелли.

«В переговорах все безоблачно. У нас был отличный конструктивный диалог с клубом, мы договорились, что обговорим все детали немного позже. «Рома» сама решит, когда наступит подходящий момент», - сказал представитель футболиста.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 поединках за «волков», отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами.