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Пиоли: Посоветовал Леау подписать новый контракт с «Миланом»

20 Декабря 2022 • 05:22 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли в разговоре с журналистами высказался о перспективах звёздного португальского форварда Рафаэля Леау.

Пиоли сказал Sky Sports, что он прекрасно видит, что португальскому футболисту весьма комфортно в миланском клубе. Тренер отметил, что в стане «россонери» у Леау ещё будет возможность для роста.

«Я посоветовал Рафаэлу продлить соглашение с миланской командой», - добавил Пиоли.

Напомним, что в прессе активно ходят слухи о том, что подписать 23-летнего португальца хотели бы «Челси» и «Манчестер Сити». Трансферная стоимость форварда оценивается в 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Рафаэл Леау
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