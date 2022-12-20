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Чемпионат Италии. Серия А

«Андерлехт» и «Интер» до сих пор не определились с будущим Эспозито

20 Декабря 2022 • 01:28 Комментировать

Бельгийский «Андерлехт» и итальянский «Интер» всё ещё не договорились о будущем нападающего Себастьяно Эспозито. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Соглашение по 20-летнему игроку об в аренде в брюссельском клубе рассчитано до конца 2023 года, однако футболист изо всех сил старается покинуть команду. После непостоянных выступлений клуб надеется вернуть его. В настоящее время Эспозито тренируется один в Милане, а не в Брюсселе.

Если соглашение не будет достигнуто, вполне вероятно, что Эспозито вернётся в «Андерлехт» и останется там до конца сезона.

И игрок, и клуб желают найти решение, при котором нападающий перейдет в новую команду в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андерлехт Себастьяно Эспозито Трансферы футбола - зима 2023
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