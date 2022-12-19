«Торино» хочет сохранить Ваню Милинковича-Савича в составе

Итальянский «Торино» желает сохранить в своём составе основного голкипера сборной Сербии Ваню Милинковича-Савича, сообщает Tuttosport и уже предлагает своему игроку новый контракт с повышенной зарплатой. Нынешний контракт серба с клубом действует до лета 2024 года.

На чемпионате мира в Катаре сербы, вопреки завышенным от них ожиданиям, выступили плохо и заняли последнее место в группе G. Милинкович-Савич пропустил восемь голов в играх со сборными Бразилии, Камеруна и Швейцарии в совокупности.

В чемпионате Италии в текущем сезоне у Милинковича-Савича в активе 15 матчей, в которых он пропустил 17 мячей.