​Кварацхелия объяснил, почему в Неаполе чувствует себя как дома

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее поигравший в России, комфортно чувствует себя в Италии. Об этом грузинский футболист рассказал студентам университета имени Фридриха II.

«Жители Неаполя многого от нас ожидают, поэтому нам важно всегда работать на высоком уровне. Я благодарю людей за их любовь. И неаполитанцы, и грузины ставят семью на первое место, поэтому здесь я чувствую себя как дома», - сказал Кварацхелия, чьи слова на своих страницах приводит Football Italia.

В 12 матчах итальянской Серии А Хвича Кварацхелия забил 6 голов и отдал 7 результативных передач на партнёров.