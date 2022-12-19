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Чемпионат Италии. Серия А

​Кварацхелия объяснил, почему в Неаполе чувствует себя как дома

19 Декабря 2022 • 20:03 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее поигравший в России, комфортно чувствует себя в Италии. Об этом грузинский футболист рассказал студентам университета имени Фридриха II.

«Жители Неаполя многого от нас ожидают, поэтому нам важно всегда работать на высоком уровне. Я благодарю людей за их любовь. И неаполитанцы, и грузины ставят семью на первое место, поэтому здесь я чувствую себя как дома», - сказал Кварацхелия, чьи слова на своих страницах приводит Football Italia.

В 12 матчах итальянской Серии А Хвича Кварацхелия забил 6 голов и отдал 7 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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