​«Наполи» точно не отпустит Кварацхелию

Хвича Кварацхелия прекрасно показал себя в первой части чемпионата Италии, и слухи стали связывать грузина с другими европейскими клубами. Впрочем, «Наполи» не продаст Кварацхелию зимой, что в очередной раз подтвердил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

«Мы не отпустим Хвичу, сколько бы за него ни предложили», - рассказал Джунтоли Radio Kiss Kiss.

За «Наполи» 21-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 8 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Хвичу Кварацхелию в 60 миллионов евро.