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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб из Турина хочет подписать нападающего, не заигравшего у Моуринью

19 Декабря 2022 • 18:37 Комментировать

Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, не сумевший заиграть под руководством португальца Жозе Моуринью в «Роме», может продолжить карьеру в стане другого представителя чемпионата Италии.

Согласно данным журналистов Tuttosport, заинтересованность в трансфере 27-летнего экс-футболиста «Ростова» проявляет «Торино». Впрочем, до конкретного предложения дело пока не дошло.

Трансферный ценник Элдора – семь миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Серии А Шомуродов сыграл шесть поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Элдор Шомуродов Трансферы футбола - зима 2023
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