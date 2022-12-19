Клуб из Турина хочет подписать нападающего, не заигравшего у Моуринью

Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, не сумевший заиграть под руководством португальца Жозе Моуринью в «Роме», может продолжить карьеру в стане другого представителя чемпионата Италии.

Согласно данным журналистов Tuttosport, заинтересованность в трансфере 27-летнего экс-футболиста «Ростова» проявляет «Торино». Впрочем, до конкретного предложения дело пока не дошло.

Трансферный ценник Элдора – семь миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Серии А Шомуродов сыграл шесть поединков.