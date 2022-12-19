​Манчини и Станкович несли гроб на похоронах Синиши Михайловича

Синиша Михайлович в последние годы отважно боролся с лейкемией, но болезнь оказалась сильнее. В пятницу, 16 декабря, серб ушёл из жизни в возрасте 53 лет.

В понедельник Синиша Михайлович был похоронен в Риме. Попрощаться с Михайловичем пришли многие известные личности из мира итальянского футбола. На фотографии, опубликованной LaLazioSiamoNoi, видно, как гроб с телом Синиши Михайловича после службы несут Роберто Манчини и Деян Станкович.

Как футболист Синиша Михайлович провёл в Италии больше десяти сезонов. Серб защищал цвета «Ромы», «Сампдории», «Лацио» и «Интера».