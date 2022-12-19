Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Италии. Серия А

​Манчини и Станкович несли гроб на похоронах Синиши Михайловича

19 Декабря 2022 • 16:33 Комментировать

Синиша Михайлович в последние годы отважно боролся с лейкемией, но болезнь оказалась сильнее. В пятницу, 16 декабря, серб ушёл из жизни в возрасте 53 лет.

В понедельник Синиша Михайлович был похоронен в Риме. Попрощаться с Михайловичем пришли многие известные личности из мира итальянского футбола. На фотографии, опубликованной LaLazioSiamoNoi, видно, как гроб с телом Синиши Михайловича после службы несут Роберто Манчини и Деян Станкович.

Как футболист Синиша Михайлович провёл в Италии больше десяти сезонов. Серб защищал цвета «Ромы», «Сампдории», «Лацио» и «Интера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Синиша Михайлович Деян Станкович Роберто Манчини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
17:58 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Ювентус» готовят громкий обмен игроками
16:40 · Италия. Серия А
​Меньян до сих пор не восстановился
16:33 · Италия. Серия А
​Манчини и Станкович несли гроб на похоронах Синиши Михайловича
12:20 · Италия. Серия А
«Наполи» готов начать переговоры с Кимом Мин Джэ по новому контракту
11:12 · Италия. Серия А
«Интер» продлит контракт с Джеко при одном условии
09:36 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир ответил на вопрос, кто талантливее — Кокорин или Смолов
09:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кассано сдержал обещание и полез в прорубь после титула Месси 1 видео
18 Декабря
17:59 · Италия. Серия А
​«Барселона» готова заплатить 40 млн евро за Амрабата
15:10 · Италия. Серия А
Агент не исключил, что де Врей продлит контракт с «Интером»
14:46 · Италия. Серия А
Романо: «Ким Мин Джэ никуда не уйдёт в январе»
13:51 · Италия. Серия А
Джеко высказался о продлении контракта с «Интером»
13:31 · Италия. Серия А
«Милан» предлагает «Атлетико» обмен Ребича на Карраско
11:46 · Англия. Премьер-лига
Закария высказался о своих перспективах в «Челси»
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов предложить за Влаховича 100 миллионов евро
10:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кассано готов нырнуть в прорубь, если Месси станет чемпионом мира 1
Все новости
Рекомендуем