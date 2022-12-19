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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» готов начать переговоры с Кимом Мин Джэ по новому контракту

19 Декабря 2022 • 12:20 Комментировать

«Наполи» хочет в ближайшее время продлить контракт со своим защитником Кимом Мин Джэ, который присоединился к команде лишь этим летом из турецкого «Фенербахче». По информации от журналиста Николо Скиры, неаполитанцы готовы начать переговоры с корейцем по новому соглашению.

Напомним, по действующему трудовому договору Кима Мин Джэ с «Наполи», следующим летом у защитника активируется сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Чтобы удалить этот пункт в контракте, неаполитанцы хотят перезаключить договор с корейцем.

В данный момент «Наполи» лидирует в чемпионате Италии с отрывом в 8 очков. В услугах Кима Мин Джэ ранее был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Наполи Ким Мин Джэ
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