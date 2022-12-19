«Интер» продлит контракт с Джеко при одном условии

Руководство миланского «Интера» не исключает продление контракта с нападающим Эдином Джеко. Несмотря на желание команды следующим летом бесплатно подписать Маркуса Тюрама из гладбахской «Боруссии», по информации от журналиста Николо Скиры, «нерадзурри» готовы оставить в команде Джеко, если босниец согласится на сокращение зарплаты до трёх миллионов евро.

Напомним, экс-нападающий «Ромы» проводит за «Интер» уже свой второй сезон. Футболист присоединился к команде Симоне Индзаги прошлым летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Джеко отметился шестью голами и двумя результативными передачами в итальянской Серии А.