Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина 2
Франция Франция 0
Чемпионат Италии. Серия А

​«Барселона» готова заплатить 40 млн евро за Амрабата

18 Декабря 2022 • 17:59 Комментировать

«Барселона» входит в список клубов, которым интересен полузащитник Софьян Амрабат, который хорошо показал себя на чемпионате мира в составе национальной сборной Марокко.

Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на журналиста Тони Хуанмарти, каталонский клуб готов заплатить за Софьяна Амрабата 40 миллионов евро. Именно такой ценник на марокканца повесил его нынешний клуб – «Фиорентина».

26-летний Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину» с середины сезона 2019/2020. С тех пор полузащитник провёл за «фиалок» 78 официальных матчей,  в которых забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Декабря
17:59 · Италия. Серия А
​«Барселона» готова заплатить 40 млн евро за Амрабата
15:10 · Италия. Серия А
Агент не исключил, что де Врей продлит контракт с «Интером»
14:46 · Италия. Серия А
Романо: «Ким Мин Джэ никуда не уйдёт в январе»
13:51 · Италия. Серия А
Джеко высказался о продлении контракта с «Интером»
13:31 · Италия. Серия А
«Милан» предлагает «Атлетико» обмен Ребича на Карраско
11:46 · Англия. Премьер-лига
Закария высказался о своих перспективах в «Челси»
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов предложить за Влаховича 100 миллионов евро
10:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кассано готов нырнуть в прорубь, если Месси станет чемпионом мира 1
05:23 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Время, проведённое с семьёй, должно помочь де Кетеларе»
03:14 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Каждый следующий матч будет для нас как финал»
02:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Моуринью готов возглавить сборную Португалии слухи
01:10 · Италия. Серия А
Ди Мария определился со своим будущим в «Ювентусе»
00:40 · Италия. Серия А
«Барселона» претендует на Амрабата, но не готова платить требуемую сумму
17 Декабря
23:40 · Италия. Серия А
Агент: «Ачерби стоил бы 50 млн, если бы был моложе»
23:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» М назвала цену Тюрама, на которого претендуют «Интер» и «Бавария»
Все новости
Рекомендуем