​«Барселона» готова заплатить 40 млн евро за Амрабата

«Барселона» входит в список клубов, которым интересен полузащитник Софьян Амрабат, который хорошо показал себя на чемпионате мира в составе национальной сборной Марокко.

Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на журналиста Тони Хуанмарти, каталонский клуб готов заплатить за Софьяна Амрабата 40 миллионов евро. Именно такой ценник на марокканца повесил его нынешний клуб – «Фиорентина».

26-летний Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину» с середины сезона 2019/2020. С тех пор полузащитник провёл за «фиалок» 78 официальных матчей, в которых забил один гол.