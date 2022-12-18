Салемакерс: «Время, проведённое с семьёй, должно помочь де Кетеларе»

Трудный дебют бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе в составе «Милана» разочаровал болельщиков клуба, но его руководство верит в Шарля и после неудачи на чемпионате мира позволило тому провести какое-то время с семьей. Соотечественник де Кетеларе, Алексис Салемакерс, считает, что такой ход может помочь атакующему полузащитнику прийти в себя.

- В последние месяцы ему было нелегко, но эта пауза, время с семьей, должны помочь ему, ему не хватало этого. Сейчас он в порядке, уверен, он будет важен для нас в борьбе за чемпионский титул, - цитирует слова Салемакерса ITASportPress.