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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо: «Синиша не хотел бы, чтобы мы оплакивали его смерть»

17 Декабря 2022 • 18:26 Комментировать

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал новость о смерти бывшего наставника «Милана» Синиши Михайловича. Напомним, серб скончался от лейкемии, с которой боролся долгое время.

«Я с гордостью могу сказать, что Синиша Михайлович был моим другом. Нас объединяло огромное взаимное уважение, хотя мы никогда не были партнёрами по команде. Синиша не хотел бы, чтобы мы оплакивали его смерть», – написал Гаттузо в письме итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.

Напомним, последним местом работы Михайловича была «Болонья», откуда серб был уволен в начале сентября. Ранее Синиша выступал в качестве игрока за такие клубы, как «Лацио» и миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Синиша Михайлович Дженнаро Гаттузо
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