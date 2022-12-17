Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия 2
Марокко Марокко 1
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» активирует опцию автоматического продления в контракте Амрабата

17 Декабря 2022 • 18:11 Комментировать

«Фиорентина» собирается продлить контракт со своим полузащитником Софьяном Амрабатом, который попал на радар многих топ-клубов благодаря своим выступлениям на чемпионате мира в составе сборной Марокко.

По информации от Football Italia, «фиалки» хотят активировать автоматическую опцию продления контракта до 2025 года. Нынешнее соглашение Софьяна с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года, из-за чего в конце сезона «Фиорентина» может быть вынуждена продать игрока по скидке. Тем не менее, в руководстве предусмотрели такой сценарий и собираются продлить контракт с хавбеком.

Напомним, интерес к Амрабату ранее приписывали таким клубам, как мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Софьян Амрабат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
18:38 · Англия. Премьер-лига
Артур точно останется в «Ливерпуле» до конца сезона
18:26 · Италия. Серия А
Гаттузо: «Синиша не хотел бы, чтобы мы оплакивали его смерть»
18:18 · Англия. Премьер-лига
Сарр перед переходом в «Челси» мог оказаться в клубе из Серии А
18:11 · Италия. Серия А
«Фиорентина» активирует опцию автоматического продления в контракте Амрабата
18:04 · Германия. Бундеслига
Удоги назвал своих примеров для подражания
17:23 · Италия. Серия А
Агент Дзаньоло: «Николо счастлив в «Роме», мы готовы вести переговоры по новому контракту»
16:26 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Ньюкасла» к Кварацхелии
14:25 · Россия. Премьер-лига
Йоканович отреагировал на смерть Михайловича
13:35 · Италия. Серия А
Селюк высказался о смерти Михайловича
11:34 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» интересуется Забитцером
10:44 · Италия. Серия А
Индзаги: «Михайлович всегда будет жить в моих мыслях»
10:35 · Италия. Серия А
Тонали: «Сейчас Барелла лучше меня»
10:00 · Италия. Серия А
Неста - о Михайловиче: «Он был воином»
09:45 · Италия. Серия А
Тонали: «Ибрагимович - главный лидер, он как тренер»
08:15 · Германия. Бундеслига
«Интер» и «Бавария» нацелились на форварда сборной Франции
Все новости
Рекомендуем