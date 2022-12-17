«Фиорентина» активирует опцию автоматического продления в контракте Амрабата

«Фиорентина» собирается продлить контракт со своим полузащитником Софьяном Амрабатом, который попал на радар многих топ-клубов благодаря своим выступлениям на чемпионате мира в составе сборной Марокко.

По информации от Football Italia, «фиалки» хотят активировать автоматическую опцию продления контракта до 2025 года. Нынешнее соглашение Софьяна с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года, из-за чего в конце сезона «Фиорентина» может быть вынуждена продать игрока по скидке. Тем не менее, в руководстве предусмотрели такой сценарий и собираются продлить контракт с хавбеком.

Напомним, интерес к Амрабату ранее приписывали таким клубам, как мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль».