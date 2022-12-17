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Агент Дзаньоло: «Николо счастлив в «Роме», мы готовы вести переговоры по новому контракту»

17 Декабря 2022 • 17:23 Комментировать

Клаудио Вигорелли, агент нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло, прокомментировал слухи относительно будущего своего клиента. Напомним, действующий контракт итальянца с «джаллоросси» истекает летом 2024 года, а в его услугах ранее был заинтересован туринский «Ювентус».

«Я не вижу, что тучи сгущаются. У нас хорошие отношения с «Ромой» и Тьяго Пинто. Мы договорились, что обсудим новый контракт в тот момент, когда клуб скажет, что пришло время. Сейчас самое важное для Николо – сфокусироваться на игре и тренировках. Клуб знает, что мы готовы вести переговоры. Я повторюсь, у нас хорошие отношения с руководством «Ромы». Николо здесь счастлив», – цитирует агента La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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