Селюк высказался о смерти Михайловича

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на смерть сербского экс-футболиста и тренера Синиши Михайловича. 53-летний специалист скончался из-за лейкемии.

«Я знал его как тренера и футболиста. Это большая потеря. Синиша боролся, делал операцию, химиотерапию, но, к сожалению, так произошло. Пусть земля ему будет пухом», - приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Будучи игроком, Синиша выступал за «Рому», «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и сербские клубы.

В качестве наставника он поработал в «Болонье», «Катании», «Фиорентине», «Сампдории», «Милане», «Торино», «Спортинге» и сборной Сербии.