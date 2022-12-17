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Селюк высказался о смерти Михайловича

17 Декабря 2022 • 13:35 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на смерть сербского экс-футболиста и тренера Синиши Михайловича. 53-летний специалист скончался из-за лейкемии.

«Я знал его как тренера и футболиста. Это большая потеря. Синиша боролся, делал операцию, химиотерапию, но, к сожалению, так произошло. Пусть земля ему будет пухом», - приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Будучи игроком, Синиша выступал за «Рому», «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и сербские клубы.

В качестве наставника он поработал в «Болонье», «Катании», «Фиорентине», «Сампдории», «Милане», «Торино», «Спортинге» и сборной Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Синиша Михайлович Дмитрий Селюк
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