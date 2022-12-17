Индзаги: «Михайлович всегда будет жить в моих мыслях»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал смерть Синиши Михайловича, который лишь в начале сентября покинул пост наставника «Болоньи». Серб скончался от лейкемии в возрасте 53 лет.

«Синиша был моим другом. Мы разделили с ним много трофеев и незабываемых дней. Мы боролись и вместе пережили много моментов. Мы были друзьями, семьёй, коллегами. Михайлович всегда будет жить в моих мыслях», – цитирует итальянца Inter Xtra.

Напомним, Михайлович и Индзаги во время игровой карьеры провели целых 5 лет в составе римского «Лацио», пока Синиша в 2004 году не перебрался в миланский «Интер».