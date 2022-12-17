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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали: «Сейчас Барелла лучше меня»

17 Декабря 2022 • 10:35 Комментировать

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали сравнил себя с хавбеком «Интера» Николо Барелла.

«Сейчас Барелла лучше меня. У него больше опыта. У «Интера» есть отличный полузащитник в лице Николо», – цитирует Тонали Inter Xtra.

Напомним, Барелла присоединился к миланскому «Интеру» летом 2019 года, когда команду только возглавил Антонио Конте. С тех пор Николо выиграл с «нерадзурри» чемпионский титул Серии А, который был взять в сезоне-2020/21.

«Милан» в данный момент находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, опережая своих соседей из «Интера» на 3 очка. «Нерадзурри» пока располагаются на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Николо Барелла Сандро Тонали
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