Неста - о Михайловиче: «Он был воином»

Смерть Синиши Михайловича шокировала футбольный мир, один из лучших игроков в истории современной Серии А покинул нас в возрасте 53 лет, проиграв долгую битву с беспощадной болезнью. Смертью Синиши опечален Алессандро Неста - его бывший партнер по итальянскому «Лацио». Неста поделился своими переживаниями в социальной сети, назвав Михайловича «воином».

- Товарищ, ты был настоящим воином. Пример для подражания для всех, а особенно для меня. Я тебя не забуду никогда, - проникновенно написал Неста.

Напомним, что Синиша Михайлович родился в 1969 году в Вуковаре, ныне на территории Хорватии, а скончался в Риме.