«Монца» заинтересована в подписании аргентинца Гомеса

Итальянская «Монца» заинтересована в подписании нападающего испанской «Севильи» Алехандро Гомеса. Об этом сообщает AS.

Ранее стала известна информация о том, что 34-летний игрок поссорился с руководством «Севильи» прямо перед международным перерывом, в связи с чем клуб будет стремиться избавиться от него в зимнее трансферное окно.

Гомес не был включен в состав испанской команды на последнюю игру Ла Лиги перед чемпионатом мира против клуба «Реал Сосьедад».

Согласно последним сообщениям, «Монца» Сильвио Берлускони очень хочет подписать контракт с игроком сборной Аргентины в новом году.