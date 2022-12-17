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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» заинтересована в подписании аргентинца Гомеса

17 Декабря 2022 • 08:08 Комментировать

Итальянская «Монца» заинтересована в подписании нападающего испанской «Севильи» Алехандро Гомеса. Об этом сообщает AS.

Ранее стала известна информация о том, что 34-летний игрок поссорился с руководством «Севильи» прямо перед международным перерывом, в связи с чем клуб будет стремиться избавиться от него в зимнее трансферное окно.

Гомес не был включен в состав испанской команды на последнюю игру Ла Лиги перед чемпионатом мира против клуба «Реал Сосьедад».

Согласно последним сообщениям, «Монца» Сильвио Берлускони очень хочет подписать контракт с игроком сборной Аргентины в новом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Алехандро Гомес Монца Трансферы футбола - зима 2023
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