Экс-игрок ЦСКА Тошич шокирован смертью Михайловича

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высказался о смерти соотечественника Синиши Михайловича.

«Я в шоке. Для меня Михайлович был кумиром как человек и как тренер. Горжусь, что имел возможность работать с ним и знать его как человека. Мои соболезнования его семье», - передает слова Зорана «Чемпионат».

О смерти Михайловича стало известно в пятницу, 16 декабря. Специалист скончался на 54-м году жизни из-за лейкемии.

Будучи футболистом, Синиша отметился выступлениями за миланский «Интер», «Рому», «Лацио», «Сампдорию» и ряд других клубов. После завершения игровой карьеры он работал тренером.