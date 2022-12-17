Пирло высказался о смерти Михайловича

Экс-хавбек национальной сборной Италии и «Милана» Андреа Пирло отреагировал на новость о смерти бывшего сербского футболиста и тренера Синиши Михайловича. Он ушел из жизни в возрасте 53 лет.

«Михайлович – великий человек и футболист. Он всегда доказывал на поле, что является воином. Прощай, Синиша», - гласит сообщение Пирло в социальных сетях.

Напомним, что Михайлович скончался из-за лейкемии. В бытность игроком он выступал за «Интер», «Лацио», «Рому» и ряд других клубов. После завершения игровой карьеры серб работал тренером. Последним его клубом была итальянская «Болонья».