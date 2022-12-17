«Наполи» согласовал первый зимний трансфер

Защитник сборной Польши и генуэзской «Сампдрии» Бартош Беришиньски близок к смене клубной прописки в январское трансферное окно. По данным инсайдера Николо Скиры, новым местом работы 30-летнего исполнителя станет «Наполи», который лидирует в чемпионате Италии.

Неаполитанцы договорились об аренде Беришиньски с правом последующего выкупа в конце сезона. Трансферная стоимость Бартоша оценивается в три миллиона евро, его контракт с «Самдорией» истекает летом 2025 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии поляк провел 14 поединков. На чемпионате мира – 2022 защитник сыграл четыре встречи.