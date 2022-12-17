Арнаутович прокомментировал смерть Михайловича

Австрийский форвард Марко Арнаутович, выступающий в чемпионате Италии за «Болонью», высказался о смерти сербского экс-футболиста и тренера Синиши Михайловича.

«Спасибо за то, что ты верил в меня, когда этого не делали другие. Ты принял меня как своего близкого, был для меня как отец. Ты навсегда останешься в моем сердце. Покойся с миром, мистер», - гласит сообщение нападающего в социальных сетях.

Михайлович скончался от лейкемии в возрасте 53 лет. Последним его местом работы была «Болонья». В бытность футболистом Синиша поиграл за «Рому», «Интер», «Лацио» и другие команды.