«Рома» может усилиться обладателем «Золотого мяча»

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич, выигрывавший «Золотой мяч», может сменить испанский чемпионат на итальянскую Серию А. Об этом информирует The Hard Tackle.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере 37-летнего хорватского футболиста проявляет «Рома», которую возглавляет экс-наставник «королевского» клуба Жозе Моуринью. «Волки» могут подписать Модрича бесплатно, поскольку контракт хавбека со «сливочными» истекает летом следующего года.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги полузащитник принял участие в 13 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.