Вспоминая легендарного защитника: В пятницу не стало Михайловича

В пятницу стало известно, что не стало Синиши Михайловича. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» скорбит об уходе серба.

Синише Михайловичу было всего 53 года, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Серб очень долго боролся с лейкемией. Сам Михайлович об этом рассказал летом 2019 года. За полгода до этого он возглавил «Болонью». Итальянский клуб поддерживал своего наставника долго, а Михайлович старался приносить успех. Лишь в сентябре этого года «Болонья» сменила тренера.

Михайлович сделал отличную карьеру футболиста. Он начал с выигранного чемпионата Югославии. Наверное, это выглядит не очень впечатляюще, если бы не одно но. В сезоне- 1988/89 он выиграл чемпионат ещё единого большого государства в составе «Войводины». Потом, конечно, последовал переход в «Црвену Звезду», с которой Михайлович не только дважды выигрывал чемпионат, но ещё и добился главного успеха в истории клуба. В 1991-м белградцы выиграли Кубок европейских чемпионов, а затем добавили к нему ещё и успех в Межконтинентальном кубке.

В 1992-м Михайлович перебрался в Италию, где в то время был сильнейший чемпионат. Сейчас кто-то удивится, что серб, которого чаще ассоциируют с «Лацио», начинал свой поход в Серии А с… «Ромы». Столичный клуб тогда возглавлял известный югославский специалист Вуядин Бошков. При этом Михайлович предпочёл «Рому» «Ювентусу». Правда, этот этап карьеры в Риме у защитника не получился. Он не всегда выходил на поле из-за лимита на легионеров (до «дела Босмана» оставалось несколько лет). Сама «Рома» тоже в то время успехов не добивалась.

Михайлович сменил «Рому» на «Сампдорию», но клуб из Генуи в то время уже шёл на спад. Зато сам защитник играл здорово, и четыре года спустя получил приглашение вернуться в Рим, но уже в «Лацио». Пожалуй, именно этот период был одним из лучших в карьере Михайловича. Защитник был одним из лидеров римской команды, которая выиграла Серию А, Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок Европы. Конечно, все помнят сумасшедшие удары Михайловича со штрафных. В одном из матчей в составе «Лацио» он сумел оформить хет-трик прямыми ударами со стандартов.

Жаль, что тот «Лацио» из-за финансовых проблем быстро сошёл на нет. Сам же Михайлович предпочёл закончить карьеру в «Интере», который возглавлял его друг Роберто Манчини. В Милане серб ещё раз выиграл чемпионат страны и в 37 лет завершил карьеру.

Если на клубном уровне карьера Михайловича весьма впечатляет, то в сборной у него ничего не получилось. Правда, это не его вина. В начале 90-х у Югославии было сумасшедшее поколение, но из-за развала страны и последующей гражданской войны команда пропустила Евро-92 и чемпионат мира-1994. На мундиале в 1998-м и Евро-2000 сербы успеха не добились.

Михайлович по окончании карьеры стал главным тренером. Однако на этом поприще он успехов не добился. Серб возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», сборную Сербии, «Сампдорию», «Милан», «Торино», лиссабонский «Спортинг» и вновь «Болонью». Однако в качестве наставника серб трофеев не добился.

Михайлович – настоящая легенда югославского футбола. Очень хочется, чтобы его не забывали.

Роман Андреев