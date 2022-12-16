«Торино» может выкупить Миранчука у «Аталанты»

«Торино» может выкупить права на полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты». Напомним, 27-летний хавбек выступает за туринский клуб на правах арендного соглашения.

По сведениям Tuttosport, «Торино» рассматривает возможность приобретения россиянина, клуб должен будет заплатить за игрока приблизительно 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в девяти матчах чемпионата Италии, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. Трудовое соглашение полузащитника с «Аталантой» рассчитано до конца июня 2024 года.