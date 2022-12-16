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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло отреагировал на смерть Михайловича

16 Декабря 2022 • 20:31 Комментировать

Известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло, ранее поработавший в сборной России, отреагировал на смерть сербского специалиста Синиши Михайловича.

«От нас ушел верный и мужественный человек», - передает слова Фабио издание «Спорт-экспресс».

О кончине 53-летнего серба стало известно в пятницу, 16 декабря. Михайлович ушел из жизни из-за лейкемии, с которой боролся последние несколько лет. Последним его местом работы была итальянская «Болонья».

В бытность футболистом Синиша поиграл в чемпионате Италии за «Рому», «Лацио», «Сампдорию», «Интер» и ряд сербских клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Синиша Михайлович
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