Капелло отреагировал на смерть Михайловича

Известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло, ранее поработавший в сборной России, отреагировал на смерть сербского специалиста Синиши Михайловича.

«От нас ушел верный и мужественный человек», - передает слова Фабио издание «Спорт-экспресс».

О кончине 53-летнего серба стало известно в пятницу, 16 декабря. Михайлович ушел из жизни из-за лейкемии, с которой боролся последние несколько лет. Последним его местом работы была итальянская «Болонья».

В бытность футболистом Синиша поиграл в чемпионате Италии за «Рому», «Лацио», «Сампдорию», «Интер» и ряд сербских клубов.