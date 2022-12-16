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«Рома» предложила «Ювентусу» игрока, конфликтующего с Моуринью

16 Декабря 2022 • 18:46 Комментировать

Столичная «Рома» планирует в зимнее трансферное окно расстаться с нидерландским защитником Риком Карсдорпом. По сообщениям журналиста Николо Скиры, услуги 27-летнего игрока были предложены туринскому «Ювентусу».

Впрочем, «старая синьора» решила отказаться от такого усиления, поскольку главный тренер команды Массимилиано Аллегри не заинтересован в услугах Карсдорпа.

Напомним, что причиной продажи Рика является конфликт с главным тренером «волков» Жозе Моуринью.

Трудовое соглашение защитника с римлянами рассчитано до 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Рик Карсдорп Трансферы футбола - зима 2023
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