«Рома» предложила «Ювентусу» игрока, конфликтующего с Моуринью

Столичная «Рома» планирует в зимнее трансферное окно расстаться с нидерландским защитником Риком Карсдорпом. По сообщениям журналиста Николо Скиры, услуги 27-летнего игрока были предложены туринскому «Ювентусу».

Впрочем, «старая синьора» решила отказаться от такого усиления, поскольку главный тренер команды Массимилиано Аллегри не заинтересован в услугах Карсдорпа.

Напомним, что причиной продажи Рика является конфликт с главным тренером «волков» Жозе Моуринью.

Трудовое соглашение защитника с римлянами рассчитано до 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в девять миллионов евро.