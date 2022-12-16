Орлов: «Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду, который со скандалом ушел из «Манчестер Юнайтед», а также стал резервистом в национальной сборной.

«Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом. Он пришел в «МЮ», а там еще хуже. Игра не выстроена. Имея таких футболистов, как Роналду, нужно выстраивать игру, учитывая возможности лидеров», - передает слова комментатора издание Sport24.

В настоящий момент 37-летний звездный нападающий пребывает в статусе свободного агента. Ожидается, что в январе он определится с новым местом работы.

На чемпионате мира – 2022 Криштиану вместе со сборной Португалии дошел до четвертьфинала, где пиренейцы уступили Марокко (0:1). В Катаре Роналду забил всего один гол в пяти встречах.