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Орлов: «Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом»

16 Декабря 2022 • 17:50 Комментировать (1)

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду, который со скандалом ушел из «Манчестер Юнайтед», а также стал резервистом в национальной сборной.

«Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом. Он пришел в «МЮ», а там еще хуже. Игра не выстроена. Имея таких футболистов, как Роналду, нужно выстраивать игру, учитывая возможности лидеров», - передает слова комментатора издание Sport24.

В настоящий момент 37-летний звездный нападающий пребывает в статусе свободного агента. Ожидается, что в январе он определится с новым местом работы.

На чемпионате мира – 2022 Криштиану вместе со сборной Португалии дошел до четвертьфинала, где пиренейцы уступили Марокко (0:1). В Катаре Роналду забил всего один гол в пяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Геннадий Орлов
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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Декабря 2022 в 17:58
Орлов может забыл что не выстроенная команда заняла второе место до того как туда пришел ,,,лючший,,
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