Умер Синиша Михайлович

Сегодня, 16 декабря, в возрасте 53 лет в римской больнице после продолжительной болезни ушёл из жизни известный югославский и сербский футболист и тренер Синиша Михайлович. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Михайлович объявлял, что болеет лейкемией, и был оптимистично настроен в процессе лечения, говорил: «У меня лейкемия, но я выиграю у неё в атакующем стиле».

Михайлович добился побед во множестве различных соревнований, в частности, становился чемпионом Югославии и Италии, выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Црвеной Звездой» и Кубок обладателей кубков с итальянским «Лацио».