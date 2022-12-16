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Умер Синиша Михайлович

16 Декабря 2022 • 17:44 Комментировать (8)

Сегодня, 16 декабря, в возрасте 53 лет в римской больнице после продолжительной болезни ушёл из жизни известный югославский и сербский футболист и тренер Синиша Михайлович. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Михайлович объявлял, что болеет лейкемией, и был оптимистично настроен в процессе лечения, говорил: «У меня лейкемия, но я выиграю у неё в атакующем стиле».

Михайлович добился побед во множестве различных соревнований, в частности, становился чемпионом Югославии и Италии, выигрывал Кубок европейских чемпионов с «Црвеной Звездой» и Кубок обладателей кубков с итальянским «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Синиша Михайлович Трагедия
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Комментарии (8)
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Alex1972
16 Декабря 2022 в 18:30
Жаль.. Но он боролся... Помолчим...
Вайнах 06
16 Декабря 2022 в 18:28
печально читать такие новости. ведь еще, казалось бы, совсем недавно я наблюдал за большей частью его карьеры на поле. достойный был игрок, и достойный был тренер.
только не мясо
16 Декабря 2022 в 18:22
Просто нет слов...Царствие небесное и земля пухом...
CELTIC FROST
16 Декабря 2022 в 18:21
Земля пухом. Синиша. Мы тебя не забудем. Очень-очень жаль.
ARTUR
16 Декабря 2022 в 17:56
Ох как неожиданно ...я в шоке , отличный был игрок !!! Земля ему пухом...
sagittarius
16 Декабря 2022 в 17:59
Почему неожиданно? У него три года назад обнаружили лейкемию, вроде бы с таким диагнозом до глубокой старости не доживают. В любом случае жаль человека, мог ещё пожить.
ARTUR
16 Декабря 2022 в 18:14
неожиданно что лейкемия и 53 года..еще мог пожить оооххх сколько
sagittarius
16 Декабря 2022 в 17:53
Михайлович, не последний был в футболе человек. RIP.
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