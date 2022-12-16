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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» высказались о возможном подписании Дзюбы

16 Декабря 2022 • 16:34 Комментировать (1)

Технический директор «Торино» Давиде Ваньятти ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы.

«Торино» не заинтересован в Дзюбе», — цитирует слова Ваньятти портал «РБ Спорт».

Напомним, минувшей осенью 34-летний форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который принял участие в пяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» и «Краснодар» заинтересованы в подписании футболиста, но дальше слухов дело не зашло. В СМИ отмечалось, что сам Дзюба хочет вернуться в Российскую премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Артём Дзюба Давиде Ваньятти
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Комментарии (1)
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panda_pazzo
16 Декабря 2022 в 17:05
дзюбу ждут на PornHub и OnlyFans!!!
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