В «Торино» высказались о возможном подписании Дзюбы

Технический директор «Торино» Давиде Ваньятти ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Артёма Дзюбы.

«Торино» не заинтересован в Дзюбе», — цитирует слова Ваньятти портал «РБ Спорт».

Напомним, минувшей осенью 34-летний форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который принял участие в пяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» и «Краснодар» заинтересованы в подписании футболиста, но дальше слухов дело не зашло. В СМИ отмечалось, что сам Дзюба хочет вернуться в Российскую премьер-лигу.