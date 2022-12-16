Тонали: «Де Кетеларе – очень сильный футболист, но ему нужно дать время»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали призвал болельщиков запастись терпением в плане ожиданий от новичка Шарля де Кетеларе, который после летнего перехода из «Брюгге» отметился всего одним ассистом в 13 матчах Серии А.

«Де Кетеларе – очень сильный футболист, но ему нужно дать время, как и любому другому молодому игроку, который переходит в новый чемпионат. Всё изменится, когда Шарль получит регулярное игровое время», – приводит слова Тонали La Gazzetta dello Sport.

Напомним, летом де Кетеларе мог перебраться в английский «Лидс», но решил отказаться от переезда на туманный альбион и настоял на варианте с «Миланом».