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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали: «Де Кетеларе – очень сильный футболист, но ему нужно дать время»

16 Декабря 2022 • 13:58 Комментировать

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали призвал болельщиков запастись терпением в плане ожиданий от новичка Шарля де Кетеларе, который после летнего перехода из «Брюгге» отметился всего одним ассистом в 13 матчах Серии А.

«Де Кетеларе – очень сильный футболист, но ему нужно дать время, как и любому другому молодому игроку, который переходит в новый чемпионат. Всё изменится, когда Шарль получит регулярное игровое время», – приводит слова Тонали La Gazzetta dello Sport.

Напомним, летом де Кетеларе мог перебраться в английский «Лидс», но решил отказаться от переезда на туманный альбион и настоял на варианте с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Шарль де Кетеларе
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