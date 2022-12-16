Тонали всё ещё верит в чемпионство «Милана» в Серии А

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали всё ещё верит, что его команда сможет защитить чемпионский титул Серии А. Напомним, в данный момент отставание подопечных Стефано Пиоли от лидирующего «Наполи» составляет 8 очков.

«Я не понимаю, почему мы не должны верить в чемпионство. Мы оптимистичны по двум причинам: во-первых, не прошла даже половина сезона, а во-вторых, нынешний «Милан» очень силён. Скоро некоторые игроки вроде Ибрагимовича вернутся после травмы. Он станет нашей дополнительной силой», – заявил Тонали в интервью La Gazzetta dello Sport.

Свой следующий матч в Серии А «Милан» сыграет 4 января на выезде против «Салернитаны».