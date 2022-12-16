Тонали: «Леау должен принять лучшее решение для себя»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Рафаэла Леау, которым интересуется лондонский «Челси». Напомним, контракт португальца с «россонери» истекает летом 2024 года.

«Я не могу забраться ему в голову и повлиять на его решения. Он знает, что для него лучше всего. Прежде всего, Леау должен принять лучшее решение для себя, а затем уже для нас», – цитирует Тонали La Gazzetta dello Sport.

На счету Леау 6 голов и 3 результативных паса в этом розыгрыше Серии А. У футболиста в контракте прописана сумма отступных, которая составляет 150 миллионов евро.