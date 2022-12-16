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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли ведёт переговоры с «Ювентусом» по условиям контракта

16 Декабря 2022 • 10:44 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли начал переговоры с клубом по условиям личного контракта. По информации от журналиста Николо Скиры, новое соглашение должно быть рассчитано до 2027 года.

Напомним, Локателли перешёл в «Ювентус» летом 2021 года из «Сассуоло». До сих пор футболист выступает за «старую синьору» на правах аренды, срок которой истекает в конце нынешнего сезона. Тем не менее, туринский клуб обязан выкупить Мануэля на постоянной основе.

В этом сезоне Локателли провёл 12 поединков в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мануэль Локателли
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