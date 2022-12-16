Локателли ведёт переговоры с «Ювентусом» по условиям контракта

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли начал переговоры с клубом по условиям личного контракта. По информации от журналиста Николо Скиры, новое соглашение должно быть рассчитано до 2027 года.

Напомним, Локателли перешёл в «Ювентус» летом 2021 года из «Сассуоло». До сих пор футболист выступает за «старую синьору» на правах аренды, срок которой истекает в конце нынешнего сезона. Тем не менее, туринский клуб обязан выкупить Мануэля на постоянной основе.

В этом сезоне Локателли провёл 12 поединков в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.