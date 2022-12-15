​Карсдорп поехал на сбор, несмотря на конфликт с Моуринью

«Рома» продолжит подготовку ко второй части сезона в Португалии. В четверг команда вылетела на сбор. В аэропорту были замечены защитник Рик Карсдорп и полузащитник Джорджиньо Вейналдум, о чём рассказывает Football Italia.

Стоит сказать, что Рик Карсдорп имел конфликт с Жозе Моуринью. В ноябре защитник пропустил матч команды, а позже не приехал вовремя на тренировки. Произошло это после того, как тренер на пресс-конференции чётко дал ему понять, что на него не рассчитывает.

Что касается Джорджиньо Вейналдума, то ещё в августе он получил перелом во время тренировочного занятия команды.