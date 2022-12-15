«Аталанта» продлила контракты Малиновского и Муриэля

Вопреки слухам, «Аталанта» не рискует потерять полузащитника Руслана Малиновского и нападающего Луиса Муриэля следующим летом. По информации от журналиста Николо Скиры, эти футболисты не станут свободными агентами в конце сезона, так как команда Джан Пьеро Гасперини активировала в контрактах этих игроков опцию автоматического продления ещё на один год.

Напомним, ранее ходили слухи, что «Аталанта» хочет избавиться от Муриэля и Малиновского в зимнее трансферное окно. К игрокам есть интерес из зарубежных чемпионатов.

Малиновский в этом сезоне отметился голом и двумя ассистами в Серии А. Такие же цифры на счету у Муриэля.