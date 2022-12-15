«Интер» готов отпустить Корреа за 20 миллионов евро

Миланский «Интер» готов отпустить своего нападающего Хоакина Корреа за приемлемую сумму. По информации от Fc Inter News, несмотря на то, что аргентинец счастлив на «Джузеппе Меацца», «нерадзурри» не рассматривают его как неприкасаемого футболиста.

По сведениям источника, «Интер» будет готов отпустить футболиста за сумму в районе 20 миллионов евро. К аргентинцу есть интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги.

Напомним, Корреа перебрался в миланский «Интер» летом 2021 года, когда перешёл из римского «Лацио» вслед за главным тренером Симоне Индзаги. В этом сезоне на счету аргентинца три гола и один ассист в Серии А.