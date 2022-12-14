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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Я в восторге от реакции игроков»

14 Декабря 2022 • 22:49 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью доволен тем, как его подопечные готовятся ко второй части сезона.

«Я очень доволен. Футболисты должны были приступить к работе после паузы с предельной мотивацией и концентрацией. Никогда не бывает просто вернуться к работе и взяться за дело так, как мы, придерживаясь философии применения интенсивности в нашем подходе. Я в восторге от реакции игроков за последние три дня», - сказал Моуринью пресс-службе клуба.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший официальный матч команда Жозе Моуринью проведёт 4 января – против «Болоньи».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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