​Берлускони отреагировал на критику за слова об автобусе с девушками лёгкого поведения для команды

Владелец итальянской «Монцы» Сильвио Берлускони дал комментарий насчёт критики в свой адрес. Берлускони раскритиковали за то, что он мотивировал игроков автобусом с девушками лёгкого поведения.

«Я не думал, что простой комментарий о делах в раздевалке, который был шуткой, вызовет такую злобную реакцию. Мне жаль критиков. Возможно, у них напрочь отсутствует чувство юмора, поэтому они нападают на других. Но впереди Рождество. Так что я желаю им всего наилучшего», - написал Берлускони в социальных сетях.

На текущий момент «Монца» занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.