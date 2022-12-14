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Чемпионат Италии. Серия А

​Берлускони отреагировал на критику за слова об автобусе с девушками лёгкого поведения для команды

14 Декабря 2022 • 22:43 Комментировать (4)

Владелец итальянской «Монцы» Сильвио Берлускони дал комментарий насчёт критики в свой адрес. Берлускони раскритиковали за то, что он мотивировал игроков автобусом с девушками лёгкого поведения.

«Я не думал, что простой комментарий о делах в раздевалке, который был шуткой, вызовет такую злобную реакцию. Мне жаль критиков. Возможно, у них напрочь отсутствует чувство юмора, поэтому они нападают на других. Но впереди Рождество. Так что я желаю им всего наилучшего», - написал Берлускони в социальных сетях.

На текущий момент «Монца» занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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Комментарии (4)
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Viva Barcelona
14 Декабря 2022 в 23:07
Старый мошенник, типичный мафиозо из фильма "Спрут":) Хотя мафиози тоже разные бывают, есть и благородные, порядочные джентльмены среди них. А так, кроме шуток, при всех косяках Берлускони, дону Сильвио респект за AC Milan!
Alex1972
14 Декабря 2022 в 22:59
Ну, у тебя, старичок, в твоей жизни автобусов с девушками лёгкого поведения был целый вагон... Хе-хе.
ингерман
14 Декабря 2022 в 22:58
ай.. редакасныя тыварь.. )))
ARTUR
14 Декабря 2022 в 22:49
Дай Бог здоровья Сильвио )))
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