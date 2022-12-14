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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс: «Мне не хватает «Наполи»

14 Декабря 2022 • 22:11 Комментировать

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс провел девять лет в составе «Наполи», но минувшим летом он покинул клуб. Дрис признался, что ему не хватает неаполитанцев, сейчас он выступает в составе турецкого «Галатасарая».

- Мне не хватает «Наполи», но, в то же время, мне хорошо в «Галатасарае». Команда творит красивые вещи. Я отдал «Наполи» девять лет, все же этого хватает. Я счастлив, что «Наполи» столь хорошо выступает в чемпионате. И в прошлом году мы были очень близки к победе, но проиграли дома «Милану», и уверен, что если бы мы тогда не проиграли, все было бы иначе, - цитирует слова Мертенса Il Mattino.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Наполи Дрис Мертенс
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