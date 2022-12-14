​Амрабат: «Горжусь, что меня связывают с такими клубами, как «Барселона» и «Атлетико»

Полузащитник Софьян Амрабат прекрасно выступает за сборную Марокко на чемпионате мира, и слухи связывают его с несколькими топ-клубами. Футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я горжусь тем, что меня связывают с такими клубами, как «Барселона» и «Атлетико». Но я игрок «Фиорентины». Я уважаю свой клуб, и у меня прекрасные отношения с президентом.

Диего Симеоне? У нас в «Фиорентине» тоже хороший тренер. Но да, мне нравится его стиль», - слова Амрабата приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В среду вечером сборная Марокко проведёт полуфинальный матч чемпионата мира против Франции. Не пропустите текстовую трансляцию.