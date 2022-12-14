​«Сампдория» подтвердила серьёзную травму Квальяреллы

Капитан «Сампдории» Фабио Квальярелла оказался в лазарете. Генуэзский клуб подтвердил факт получения нападающим серьёзной травмы – Квальярелла повредил связки левого колена. Это произошло во время тренировки в Турции. Теперь Фабио вернётся в Италию для прохождения дополнительного обследования.

В конце января Фабио Квальярелле исполнится 40 лет. Полученная опытным нападающим травма может подтолкнуть его к завершению карьеры.

В сезоне 2022/2023 Фабио Квальярелла не забил ни одного гола в 14 матчах.

Добавим, что «Сампдория» после первой части чемпионата Италии занимает лишь 19-е место в турнирной таблице.