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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» не отказывается от Дзаньоло

14 Декабря 2022 • 16:24 Комментировать

«Ювентус» не отказывается от идеи с подписанием полузащитника Николо Дзаньоло. «Рома» не желает продавать 23-летнего полузащитника, но переговоры о продлении с ним контракта зашли в тупик. Действующий договор связывает Дзаньоло с римлянами до средины 2024 года.

В этой ситуации «Ювентус» занял выжидательную позицию. Клуб будет готов предпринять усилия по трансферу Дзаньоло, если он всё же не продлит контракт в столице. Об этом на своих страницах рассказывает Tuttomercatoweb.

Николо Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2023
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