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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» повесил серьёзный ценник на Леау слухи

14 Декабря 2022 • 16:10 Комментировать

Если «Милан» не сможет договориться о продлении контракта с Рафаэлем Леау, то клубу будет разумно продать нападающего летом или даже уже зимой (действующий контракт игрока рассчитан до средины 2024 года). Как сообщает Manchester Evening News, «россонери» повесили серьёзный ценник на Леау – клуб хочет выручить за трансфер игрока 100 миллионов евро.

Рафаэлу Леау 23 года. За «Милан» нападающий выступает с августа 2019 года. С тех пор португалец провёл 135 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 30 результативных передач на партнёров.

Отметим, что интерес к Рафаэлу Леау проявляют многие топ-клубы Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау Трансферы футбола - зима 2023
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