​Стало известно, когда Погба вернётся в строй

Поль Погба пребывает в лазарете «Ювентуса». После возвращения в туринский клуб французский полузащитник ещё не появлялся на поле. Осенью Погба перенёс операцию и не поехал со сборной Франции на чемпионат мира.

Как сообщает итальянский филиал портала Goal, Поль Погба в настоящий момент продолжает восстанавливаться. Французу сложно рассчитывать на появление на поле в матче против «Наполи» 13 января. Вероятно, Погба вернётся в строй не раньше второй половины января.

Напомним, что Поль Погба вернулся в «Ювентус» летом как свободный агент после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед».