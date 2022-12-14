Данило близок к тому, чтобы продлить контракт с «Ювентусом»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило близок к тому, чтобы подписать с командой новый контракт. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Даниэле Лонго.

Напомним, Данило выступает за «старую синьору» с лета 2020 года, когда перешёл в команду из «Манчестер Сити», тогда как в обратном направлении отправился Жоау Канселу.

Данило недавно закончил выступления за сборную Бразилии на чемпионате мира, где его национальная команда вылетела на стадии четвертьфинала от Хорватии.

В нынешнем сезоне на счету Данило две голевые передачи в итальянской Серии А. Действующий контракт 31-летнего защитника с «Ювентусом» заканчивается следующим летом.