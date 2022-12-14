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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони мотивирует игроков девушками лёгкого поведения

14 Декабря 2022 • 15:31 Комментировать (1)

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони предпринял необычную попытку мотивировать футболистов своей команды.

«Я мотивирую игроков. Впереди матчи с «Ювентусом», «Миланом» и так далее. Если вы обыграете одну из этих топ-команд, я отправлю в раздевалку автобус с девушками лёгкого поведения», - сказал Берлускони Tuttosport.

Ближайший матч против топ-команды «Монца» проведёт 7 января – против «Интера» в чемпионате Италии. Также в январе команда Сильвио Берлускони дважды сразится с «Ювентусом» - сначала в Кубке, а затем и в Серии А.

На текущий момент «Монца» занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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Комментарии (1)
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panda_pazzo
14 Декабря 2022 в 16:21
Чего ещё ожидать от дедушки лёгкого поведения?
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