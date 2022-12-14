Берлускони мотивирует игроков девушками лёгкого поведения

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони предпринял необычную попытку мотивировать футболистов своей команды.

«Я мотивирую игроков. Впереди матчи с «Ювентусом», «Миланом» и так далее. Если вы обыграете одну из этих топ-команд, я отправлю в раздевалку автобус с девушками лёгкого поведения», - сказал Берлускони Tuttosport.

Ближайший матч против топ-команды «Монца» проведёт 7 января – против «Интера» в чемпионате Италии. Также в январе команда Сильвио Берлускони дважды сразится с «Ювентусом» - сначала в Кубке, а затем и в Серии А.

На текущий момент «Монца» занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.