«Наполи» хочет арендовать защитника сборной Польши на полгода

«Наполи» работает над трансфером крайнего защитника «Сампдории» Бартоша Берещински на правах аренды до конца нынешнего сезона. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти считает, что 30-летний поляк поможет команде прибавить в плане качества и глубины состава.

По информации от Football Italia, «Наполи» пока заинтересован только в аренде на полгода. Вероятно, если Берещински хорошо себя проявит в клубе, руководство может задуматься над продлением сделки или полноценном выкупе.

Напомним, «Наполи» в данный момент уверенно лидирует в Серии А с отрывом в 8 очков от «Милана». Свой следующий матч команда Лучано Спаллетти проведёт в начале января против «Интера».