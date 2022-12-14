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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет арендовать защитника сборной Польши на полгода

14 Декабря 2022 • 13:48 Комментировать

«Наполи» работает над трансфером крайнего защитника «Сампдории» Бартоша Берещински на правах аренды до конца нынешнего сезона. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти считает, что 30-летний поляк поможет команде прибавить в плане качества и глубины состава.

По информации от Football Italia, «Наполи» пока заинтересован только в аренде на полгода. Вероятно, если Берещински хорошо себя проявит в клубе, руководство может задуматься над продлением сделки или полноценном выкупе.

Напомним, «Наполи» в данный момент уверенно лидирует в Серии А с отрывом в 8 очков от «Милана». Свой следующий матч команда Лучано Спаллетти проведёт в начале января против «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Наполи Бартош Берещински
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